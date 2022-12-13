Сбежала в США? Леонид Агутин подогрел слухи об отъезде Анжелики Варум из России

Певец Леонид Агутин — один из участников масштабного шоу «Наш Новый год» в «Крокус Сити Холле». Сегодня в Москве ожидается настоящий «звездопад». Знаменитости приехали не только для того, чтобы выступить со своими хитами, но и пообщаться с журналистами. Агутин, который пришел на мероприятие со своим отцом, рассказал, как его семья отмечает праздник.
К слову, исполнитель подогрел слухи об отъезде в США своей жены, певицы Анжелики Варум. Сегодня любопытные журналисты отметили, что ее не было рядом с супругом в такой важный и торжественный день.
«У нас есть традиция. В Новый год мы работаем. А числа пятого января уже собираемся вместе. Отец мне всегда говорит: что бы ни случилось, ты должен работать», — загадочно отметил Агутин Teleprogramma.pro.
Напомним, еще весной в СМИ появилась информация, будто чета собирается покинуть Москву и переехать в Штаты, однако звезды решили остаться дома. Дело в том, что у супругов есть дочь Елизавета, которая вот уже несколько лет живет за границей и о возвращении домой думать не хочет.
А в ноябре блогер Лена Миро сделала громкое заявление насчет Варум и Агутина: между супругами уже давно нет любви, это партнерские отношения, основанные на дружбе, не более. Миро считает, что слухи о размолвке в этой звездной семье ходят не случайно.
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