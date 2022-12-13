Сбежала в США? Леонид Агутин подогрел слухи об отъезде Анжелики Варум из России

Певец Леонид Агутин — один из участников масштабного шоу «Наш Новый год» в «Крокус Сити Холле». Сегодня в Москве ожидается настоящий «звездопад». Знаменитости приехали не только для того, чтобы выступить со своими хитами, но и пообщаться с журналистами. Агутин, который пришел на мероприятие со своим отцом, рассказал, как его семья отмечает праздник.

К слову, исполнитель подогрел слухи об отъезде в США своей жены, певицы Анжелики Варум. Сегодня любопытные журналисты отметили, что ее не было рядом с супругом в такой важный и торжественный день.