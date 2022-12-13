Похудевшая Анна Asti в шелковом платье с ошеломительным декольте свела с ума публику

Анна Asti уже год находится в сольном плавании. Ей удалось стать одной из самых известных исполнительниц в России. Недавно она получила «Золотой Граммофон», а также выступила на «Песне года». Для каждого появления на публике артистка подбирает наряды, которые подчеркивают ее достоинства.
А 13 декабря состоялся концерт «Наш Новый год» в Crocus City Hall. На мероприятии собралось большое количество селебрити. Анна Asti появилась на ковровой дорожке в черном платье с ошеломительным декольте. Наряд не скрыл прелести ее фигуры. Блондинка дополнила лук перчатками с перьями.
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Анна Asti. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
На этот раз Анну сопровождал Филипп Киркоров, который облачился в белоснежный костюм и шляпку. Он давно привык к предновогодней суете, но не забывает о семье.
«На Новый год мы играем в лото. Это хорошая традиция болгарская. И вам советую! Самый необычный Новый год был когда я облетел 4 страны», – рассказал артист, передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
Публика была поражены. Артистов окружили журналисты. Asti с радостью делала фото в своем роскошном образе.
Анна Asti и Филипп Киркоров. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro