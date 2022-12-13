Похудевшая Анна Asti в шелковом платье с ошеломительным декольте свела с ума публику

А 13 декабря состоялся концерт «Наш Новый год» в Crocus City Hall. На мероприятии собралось большое количество селебрити. Анна Asti появилась на ковровой дорожке в черном платье с ошеломительным декольте. Наряд не скрыл прелести ее фигуры. Блондинка дополнила лук перчатками с перьями.

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