Сплошная радость: Эмин рассказал, почему Новый год для него - особенный праздник

В московском Крокус Сити Холле начинается одно из самых ярких событий уходящего года - большой праздничный концерт «Наш Новый год». На грандиозном шоу выступят такие суперзвезды, как Олег Газманов, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, Николай Басков, Zivert, Елка, Любовь Успенская, Эмин.

С последним, кстати, нам удалось пообщаться до начала мероприятия. Исполнитель был одет в строгий черный костюм-тройку, а на шее виднелась «бабочка». Певец много улыбался во время общения с журналистами, был в приподнятом настроении. Эмин даже немного разоткровенничался и признался, что Новый год для него особенный праздник.

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