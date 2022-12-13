Сплошная радость: Эмин рассказал, почему Новый год для него - особенный праздник

Эмин в Крокус Сити Холле

Эмин в Крокус Сити Холле. Фото: Teleprogramma.pro

Исполнитель принимает участие в масштабном шоу «Наш Новый год».

В московском Крокус Сити Холле начинается одно из самых ярких событий уходящего года - большой праздничный концерт «Наш Новый год». На грандиозном шоу выступят такие суперзвезды, как Олег Газманов, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, Николай Басков, Zivert, Елка, Любовь Успенская, Эмин.

С последним, кстати, нам удалось пообщаться до начала мероприятия. Исполнитель был одет в строгий черный костюм-тройку, а на шее виднелась «бабочка». Певец много улыбался во время общения с журналистами, был в приподнятом настроении. Эмин даже немного разоткровенничался и признался, что Новый год для него особенный праздник.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Исполнитель общается с журналистами. Фото: Teleprogramma.pro

«Новый год для меня тройной праздник, потому что день рождения и у мамы, и у дочери», - с улыбкой рассказал исполнитель Teleprogramma.pro.

В начале декабря Эмин поделился трогательными фото с детьми и своей экс-женой Лейлой, старшей дочкой президента Азербайджана Ильхама Алиева. 

Певец с радостью заботится о детях. Младшая дочка Афина недавно с ним отдыхала в Дубае. От первого брака у него растут сыновья Али и Микаил. А также приемная дочка Амина. Певец старается всем наследникам уделять внимание. 

Читайте также