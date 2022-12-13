Клава Кока в прозрачном корсете не скрыла сокровенное: у всех на глазах упругую грудь сдавило

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она все чаще появляется на премиях и праздничных концертах. Блондинка не только заводными песнями покорила публику, но и смелыми образами. Примечательно, что артистка накануне в белоснежном платье-бюстье отметилась на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой, поймав букет невесты.
На этот раз Клава отправилась на съемки нового проекта. Она решила заинтриговать поклонников снимком, сделанным в студии. Певица покрасовалась в прозрачном корсете на молнии и юбке с шипами. Она засветила свои прелести на публике. Грудь артистки сдавило тугим корсетом. Огромный бант из латекса красовался спереди.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Однако ее провокационный образ многих ошарашил. «Ой, что это за готика?», «Блондинка с шипами», «Прозрачный корсет — это смело», «Дерни за молнию и все откроется», «Прям чувствуется, как грудь сжалась», «Вау, вот это наряд», «Хороша», — стали писать в Сети.