Клава Кока в прозрачном корсете не скрыла сокровенное: у всех на глазах упругую грудь сдавило

На этот раз Клава отправилась на съемки нового проекта. Она решила заинтриговать поклонников снимком, сделанным в студии. Певица покрасовалась в прозрачном корсете на молнии и юбке с шипами. Она засветила свои прелести на публике. Грудь артистки сдавило тугим корсетом. Огромный бант из латекса красовался спереди.

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