Никакой скромности: Ольга Бузова распахнула тренч, показав «сдобные» формы в кружевном белье

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она продолжает эпатировать публику броскими нарядами и порой откровенными снимками. Блондинка в свои 36 лет старается быть в форме, поэтому ходит в спортзал. Однако ее то и дело видят в ресторанах. После этого звезду критикуют то за выпирающий живот, то за мощные бедра.
Примечательно, что Ольга недавно снова вернулась из Минска. На одном из новогодних концертов она едва не столкнулась с Давой. В метре от бывшего бойфренда артистка щегольнула в платье с декольте.
А вот 13 декабря она снова поднялась на сцену театра. Телеведущая выложила в Сеть кадры, на которых распахнула тренч, показав свои прелести в кружевном белье. Бузова не стала прятать свое декольте.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были сражены увиденным. Многие посчитали, что артистка просто привлекает мужское внимание. «Скромной быть не модно?», «Уже в белье ходит», «Оля, какая ты сдобная стала», «Фигурка хороша», «Может, это не для всех? Зачем выставлять сокровенное напоказ», «Ну и прикид», — стали писать пользователи Сети.