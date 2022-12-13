Никакой скромности: Ольга Бузова распахнула тренч, показав «сдобные» формы в кружевном белье

Примечательно, что Ольга недавно снова вернулась из Минска. На одном из новогодних концертов она едва не столкнулась с Давой. В метре от бывшего бойфренда артистка щегольнула в платье с декольте.

А вот 13 декабря она снова поднялась на сцену театра. Телеведущая выложила в Сеть кадры, на которых распахнула тренч, показав свои прелести в кружевном белье. Бузова не стала прятать свое декольте.

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