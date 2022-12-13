Внушительная сумма: во сколько Джигану и Оксане Самойловой обошлась «свадьба века»

Нашумевшая свадьба рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой стоит не меньше 25 миллионов рублей. Об этом рассказала event-менеджер Виктория Малиновская.
Звездная парочка накануне сыграла свою вторую свадьбу с размахом. Торжество посетили более 700 гостей, зал был украшен тысячами роз и прочими дорогими декорациями, ведущими мероприятия стали звезды шоу «Импровизация», а под конец праздника команда поваров вынесла в зал огромный торт, украшенный фигурками членов знаменитой семьи. За все это супруги отдали огромную сумму.
«Цена за аренду такого зала — 1 миллион рублей. Сверху нужно оплатить 200 тысяч рублей с расчетом на 100 человек. Там было не меньше 700 человек. Выходит, что 10 миллионов рублей только аренда, плюс услуги кухни», — подсчитала эксперт, передает Telegram-канал «Звездач».
В итоге пышное торжество обошлось молодоженам не менее чем в 25 миллионов рублей, считает Малиновская.
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К слову, Самойлова заранее готовилась к свадьбе своей мечты. Всю ночь накануне торжества работники сооружали сцену. Для обмена клятвами был создан розовый подиум со ступеньками. Оксана вышла к публике в пышном платье со шлейфом, расшитом камнями. Образ дополняли мерцающая фата и букет в пудровых тонах. Дочки рассыпали лепестки роз у ее ног. А сын Давид принес родителям кольца. Для пары выступили HammAli & Navai, а также Егор Крид. Они исполнили хиты для звездной четы и всех гостей.