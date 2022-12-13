«Неудобно как-то»: Лазарев слил тайну новогодней «Маски»

Сергей Лазарев выложил в Сеть видео со съемок праздничного выпуска шоу «Маска». Эту передачу покажут по НТВ в новогоднюю ночь.

Кстати, в этом году НТВ решили объединить пару хитовых проектов со схожими правилами — «Маску» и «Аватар», так что мы увидим кое-что новое.

Лазарев показал, что в жюри оставили Филиппа Киркорова. Поп-король по-прежнему возглавляет коллегию судей проекта. Однако в Сети ходили слухи, что, скорее всего, певца больше не будет в «Маске». Но слухи, к счастью, не подтвердились.