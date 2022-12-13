Севастьянова закинула ножку за голову, сверкнув зоной бикини: мужчины едва сдержались

На этот раз Каролина вернулась в Монако. Она решила продемонстрировать всю красоту фигуры. Гимнастка не скрывает, что порой тренируется. На новых кадрах она в мини-шортах и майке закинула ногу за голову. Спортсменка блеснула растяжкой, не скрыв зону бикини. Она обнажила свои точеные формы на камеру.

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