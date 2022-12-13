Севастьянова закинула ножку за голову, сверкнув зоной бикини: мужчины едва сдержались

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка прямо на публике похвасталась своей растяжкой. Она не стала прикрывать прелести.

Каролина Севастьянова является одной из самых известных художественных гимнасток. Несмотря на то, что она продолжает держать себя в форме, карьеру олимпийская чемпионка завершила. Теперь она предпочитает путешествовать и наряжаться для светских вечеров. Примечательно, что после съемок в шоу «Звезды в Африке» она рассталась со своим бойфрендом.

На этот раз Каролина вернулась в Монако. Она решила продемонстрировать всю красоту фигуры. Гимнастка не скрывает, что порой тренируется. На новых кадрах она в мини-шортах и майке закинула ногу за голову. Спортсменка блеснула растяжкой, не скрыв зону бикини. Она обнажила свои точеные формы на камеру. 

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Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. Другие признались, что лишились дара речи. «Ого, что за конфетка», «Пятка прям у носа! Вот это талант», «Повезло парням в зале! Они точно шеи свернули», «Вот это растяжка! Волочкова отдыхает», — стали писать подписчики.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

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