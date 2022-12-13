Севастьянова закинула ножку за голову, сверкнув зоной бикини: мужчины едва сдержались

Каролина Севастьянова является одной из самых известных художественных гимнасток. Несмотря на то, что она продолжает держать себя в форме, карьеру олимпийская чемпионка завершила. Теперь она предпочитает путешествовать и наряжаться для светских вечеров. Примечательно, что после съемок в шоу «Звезды в Африке» она рассталась со своим бойфрендом.
На этот раз Каролина вернулась в Монако. Она решила продемонстрировать всю красоту фигуры. Гимнастка не скрывает, что порой тренируется. На новых кадрах она в мини-шортах и майке закинула ногу за голову. Спортсменка блеснула растяжкой, не скрыв зону бикини. Она обнажила свои точеные формы на камеру.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. Другие признались, что лишились дара речи. «Ого, что за конфетка», «Пятка прям у носа! Вот это талант», «Повезло парням в зале! Они точно шеи свернули», «Вот это растяжка! Волочкова отдыхает», — стали писать подписчики.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды