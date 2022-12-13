Влада Кадони увольняют с поста ведущего реалити-шоу «Дом-2»

Влад Кадони

Влад Кадони. Фото: соцсети звезды

Журналисты выяснили, что 15 декабря телеведущему укажут на дверь. По некоторым данным, он готовится работать на другом канале.

Влад Кадони многим знаком по шоу «Битва экстрасенсов». Но уже несколько лет он ведет шоу «Дом-2» с Ксенией Бородиной и Ольгой Орловой. Когда проект стал выходить на канале «Ю», шоу покинула Ольга Бузова. Ее место занял блогер Дава. И до недавнего времени дружная команда сплоченно работала. Однако стало известно, что Кадони увольняют. 

По информации сайта Super, Влад больше не будет вести реалити-шоу «Дом-2». Якобы начальство канала уже 15 декабря его уволит. А все из-за того, что экстрасенс решил вместе с бывшим шеф-редактором шоу «Бородина против Бузовой» Татьяной Светловой  запускать свой проект на телеканале «ТВ-3». Однако сам телеведущий пока не комментирует слухи.

Отмечается, что тематика нового проекта будет схожа с нашумевшим шоу «Пусть говорят». Отмечается, что даже пилотный выпуск уже снят. Напомним, что этой осенью Кадони уже отметился в новом проекте этого канала «Наследники и самозванцы». 

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