Влада Кадони увольняют с поста ведущего реалити-шоу «Дом-2»

По информации сайта Super, Влад больше не будет вести реалити-шоу «Дом-2». Якобы начальство канала уже 15 декабря его уволит. А все из-за того, что экстрасенс решил вместе с бывшим шеф-редактором шоу «Бородина против Бузовой» Татьяной Светловой запускать свой проект на телеканале «ТВ-3». Однако сам телеведущий пока не комментирует слухи.

Отмечается, что тематика нового проекта будет схожа с нашумевшим шоу «Пусть говорят». Отмечается, что даже пилотный выпуск уже снят. Напомним, что этой осенью Кадони уже отметился в новом проекте этого канала «Наследники и самозванцы».