Агата Муцениеце в эффектном комбинезоне обнажила свое манкое декольте: рукой провела по ложбинке

И 13 декабря Агата решила выйти в свет. Она принарядилась для такого случая. В салоне красоты ей сделали прическу и макияж. Артистка облачилась в черный силуэтный комбинезон с глубоким декольте и открытыми плечами. Она решила покрасоваться на камеру, не скрыв интимную родинку в ложбинке.

«У меня нет слов, друзья. Хочется вас поздравить с наступающим Новым годом. По традиции делюсь с вами полным образом. Чувствую себя такой хрупкой и женственной. Очень красиво, конечно! Просто немножко на роскоши!» — похвасталась звезда.

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