Агата Муцениеце в эффектном комбинезоне обнажила свое манкое декольте: рукой провела по ложбинке

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Она не скрывает, что до сих пор ей пишут фанаты сериала «Закрытая школа», в котором ей довелось сняться. Актриса за последние два года постройнела и стала еще женственнее одеваться. После развода с Павлом Прилучным ее карьера пошла в гору.
И 13 декабря Агата решила выйти в свет. Она принарядилась для такого случая. В салоне красоты ей сделали прическу и макияж. Артистка облачилась в черный силуэтный комбинезон с глубоким декольте и открытыми плечами. Она решила покрасоваться на камеру, не скрыв интимную родинку в ложбинке.
«У меня нет слов, друзья. Хочется вас поздравить с наступающим Новым годом. По традиции делюсь с вами полным образом. Чувствую себя такой хрупкой и женственной. Очень красиво, конечно! Просто немножко на роскоши!» — похвасталась звезда.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что она похожа на голливудскую диву. «Ого, какой роскошный вид», «А такая фигура — это законно?», «Правильно, пусть Паша видит, кого потерял», «Декольте завораживает взор», «Родинка ваша как вишенка на торте», — стали писать пользователи Сети.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды