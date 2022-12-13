Бейонсе «спела» хит на стихи Пушкина

Блогер Арина Ростовская, мастерски перевоплотившись в Бейонсе, перепела ее хит, заменив слова, — вместо них она подставила стихи Пушкина. Девушка не ограничилась Бейонсе: «перепевке» подверглись и другие западные артисты — Уикенд, Ферджи. Комментарии пользователей лучше всего подтверждают своевременность такого перформанса.
«Лучший ответ в эпоху отмены русской культуры», — пишут подписчики Арины.
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Блогер признается, что перепевать стихи начала давно, еще в школе.
«Вообще, это всегда было моим маленьким секретным способом учить стихи школьной программы. Просто берешь и делаешь из них песню. Мозгу проще запоминать текст, если есть связка с мелодией», — поделилась она своим секретом с телеканалом «360».