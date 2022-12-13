Почти догнала маму по росту: Боня в пуховом комбинезоне покаталась на коньках с подросшей дочкой в Швейцарии

Виктория Боня давно живет в Монако. После ухода из шоу «Дом-2» она смогла стать телеведущей и бизнеследи. Светская львица частая гостья на красных дорожках. В последнее время она часто путешествует. Ей захотелось зимние дни провести в Швейцарии, куда она привезла свою десятилетнюю дочку Анджелину, рожденную от миллионера Алекса Смерфита.
Если на днях Боня хвасталась тем, как готовит ее наследница, то потом она отметила ее хватку. Анджелина стала готовить за 10 евро и мыть посуду за 5 евро. Светская львица порой ругается на дочку, но на этот раз она решила устроить ей незабываемый день.
Они прогулялись в Санкт-Мориц. Потом Виктория покаталась с дочкой на коньках. Телеведущая предстала в черном пуховом комбинезоне. А вот Анджелина облачилась в пуховик оверсайз.
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«Вчера вечером сидела и думала, как же я благодарна за все, что у меня есть!» — заявила Боня.
Поклонники восхитились тем, какая она заботливая мама. Многие заметили, что девочка почти догнала по росту родительницу.
«Красивые мама и дочь», «Какая красота и вдохновение. Будьте счастливы девочки», «Отличная мама, классная, ты все сделала и построила себе сама», «Это бесподобно», — стали писать подписчики.
Виктория Боня с дочкой. Фото: соцсети звезды