Почти догнала маму по росту: Боня в пуховом комбинезоне покаталась на коньках с подросшей дочкой в Швейцарии

Если на днях Боня хвасталась тем, как готовит ее наследница, то потом она отметила ее хватку. Анджелина стала готовить за 10 евро и мыть посуду за 5 евро. Светская львица порой ругается на дочку, но на этот раз она решила устроить ей незабываемый день.

Они прогулялись в Санкт-Мориц. Потом Виктория покаталась с дочкой на коньках. Телеведущая предстала в черном пуховом комбинезоне. А вот Анджелина облачилась в пуховик оверсайз.

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