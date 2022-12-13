Умер кинокритик и бывший глава Госкино Армен Медведев

13 декабря в Москве умер российский кинокритик и киновед Армен Николаевич Медведев. Ему было 84 года. Скончавшийся также известен как продюсер, лауреат премии «Ника» и бывший глава Госкино РФ (в 1992–1999 годах).

О смерти кинодеятеля РИА Новости сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

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Медведев был заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, обладателем советской госнаграды «Знак Почета», ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и нескольких наград за вклад в развитие российского кино.

Он также выпустил несколько книг о киноискусстве, преподавал во ВГИКе, был президентом Фонда Ролана Быкова и кинофестиваля «Окно в Европу».