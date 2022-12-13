«Груди-яблочки сами стоят!»: Нюша в латексном платье-бюстье бесстыдно засветила свои «вкусные» прелести

Нюша - одна из самых популярных певиц в России. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Примечательно, что певица в этом году перебралась в ОАЭ с семьей. Она лишь в прошлом году второй раз стала мамой, но старается активно вернуться в форму. Артистка не боится носить шорты и красоваться в кружевном белье.
Поклонники не перестают удивляться тому, как одевается Нюша. Мама двоих детей не боится подчеркивать достоинства фигуры. На днях певица решила отправится на мероприятие, облачившись в латексное платье-бюстье. Наряд подчеркнул ее формы и позволил засветить упругий бюст. Артистка не стала прятать декольте.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Нюша. Фото: соцсети звезды
Певице удалось удивить поклонников своим пикантным образом. Многие восхитились тем, как выглядит Нюша.
«Ого, какой наряд», «Ослепнуть можно», «Вот это бомбочка! Нюша и в латексе», «После измены мужа не знаешь, как привлечь внимание», «Груди-яблочки сами стоят!», «Ох, вот это декольте», «Фигурке тесно в этом латексе», — стали писать пользователи Сети.