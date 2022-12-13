«Груди-яблочки сами стоят!»: Нюша в латексном платье-бюстье бесстыдно засветила свои «вкусные» прелести

Поклонники не перестают удивляться тому, как одевается Нюша. Мама двоих детей не боится подчеркивать достоинства фигуры. На днях певица решила отправится на мероприятие, облачившись в латексное платье-бюстье. Наряд подчеркнул ее формы и позволил засветить упругий бюст. Артистка не стала прятать декольте.

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