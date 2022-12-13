«У Насти невероятный талант к учебе»: Асмус после ссоры с Харламовым пришла в школу к дочке (фото)

Кристина Асмус давно строит карьеру в кино. Она многим полюбилась благодаря роли в сериале «Интерны». Однако актриса также также прожила много лет в браке с Гариком Харламовым. В 2020 году они развелись, но заверили, что остались друзьями. Но на днях экс-супруги повздорили в соцсети. Оказалось, что они до сих пор живут в одном доме.
Примечательно, что Кристина обвинила бывшего мужа в том, что он угрозами заставил ее остаться в роскошном четырехэтажном доме. И даже коммуналку не дает ей платить. При этом после развода артист якобы оставил ее без денег.
В конфликт вмешалась мама Гарика, которая напомнила, что дочке Анастасии любящий папа купил несколько квартир и даже полностью обеспечивает наследницу и Асмус.
Отвечать экс-свекрови звезда не стала. А 13 декабря актриса пришла в элитную школу своей дочки. Она снова нашла, чем уколоть бывшего.
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Кристина Асмус с дочкой. Фото: соцсети звезды
«В школе я была троечницей. Не по всем предметам, конечно, но по нескольким точно. Сначала по десять часов занималась гимнастикой до 15 лет, потом поздно было начинать хорошо учиться.
«Хорошо, что наши дети лучше нас. Хорошо, что моих гонораров хватает на всех репетиторов дочке. Хватит, кстати, и на коммуналку кому-то, заявки оставляйте в комментариях. Настя сейчас учится в 3 классе. Учиться (как и большинство) не любит, считает дни до начала каникул и годы до окончания школы. Но у Насти невероятный талант к учебе и феноменальная память», – поделилась актриса.