«У Насти невероятный талант к учебе»: Асмус после ссоры с Харламовым пришла в школу к дочке (фото)

Примечательно, что Кристина обвинила бывшего мужа в том, что он угрозами заставил ее остаться в роскошном четырехэтажном доме. И даже коммуналку не дает ей платить. При этом после развода артист якобы оставил ее без денег.

В конфликт вмешалась мама Гарика, которая напомнила, что дочке Анастасии любящий папа купил несколько квартир и даже полностью обеспечивает наследницу и Асмус.

Отвечать экс-свекрови звезда не стала. А 13 декабря актриса пришла в элитную школу своей дочки. Она снова нашла, чем уколоть бывшего.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».