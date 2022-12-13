«Моих гонораров хватает!»: Асмус снова плюнула в Харламова

Никто не ожидал, что Кристина Асмус и Гарик Харламов через несколько лет после развода начнут лить друг на друга грязь в соцсетях. На прошлой неделе мы узнали, что звезды до сих пор живут в одном доме.

Актриса пожаловалась, что юморист не покупает им отдельную квартиру в Москве и им приходится с дочкой жить в другой части особняка на Рублевке.

Судя по всему, для Кристины это больная тема, поэтому она еще раз ее подняла.

«В школе я была троечницей. Не по всем предметам, конечно, но по нескольким точно. При этом дома меня родные называли «ботаник», но в дневник не заглядывали. Я действительно много читала и учила, только моих усилий было недостаточно.

Хорошо, что наши дети лучше нас. Хорошо, что моих гонораров хватает на всех репетиторов дочке. Хватит, кстати, и на коммуналку кому-то, заявки оставляйте в комментариях», — съязвила Асмус.

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