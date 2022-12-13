Навравшаяся Собчак нашла новую жертву для грязи - жену Петросяна, но та ответила

Так называемая журналистка Ксения Собчак снова извергает яд. На Тину Канделаки светская львица пока не может покуситься, так она переключилась на новую жертву.

Теперь вечно недовольной блондинке не нравится молодая жена Евгения Петросяна. В соцсетях она решила съязвить.

«Супруга Евгения Вагановича восхищается молодыми парами и традиционными ценностями. Всегда приятно, когда скрепы не трещат», — брызжет ядом Собчак.

Татьяна Брухунова молчать не стала. Девушка заверила, что ее не обдают слова этой женщины.

«Вчера получила от вас (обращение к подписчикам — прим. ред.) десяток скринов одного и того же сообщения Ксении Собчак. Журналистка «прошлась» по мне. Признаться, я не из тех, кто отслеживает публикации о себе. Нет, меня не обижают чьи-то выводы обо мне, поскольку никакого касательства ко мне лично чужие домыслы не имеют», - заявила она.

Сама же Собчак никак не комментирует, почему полгода врала об израильском гражданстве. Кроме того, из-за ее махинаций в тюрьме сейчас сидят близкие ее люди.

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