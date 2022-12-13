Самбурская похвасталась, как ее фигура преобразилась к 35 годам: «стальные» бедра выглядывают из шортиков

Настасья Самбурская уже много лет строит карьеру в кино. Она многих покорила не только своими ролями, но и сильным характером. Пока брюнетка не смогла найти себе мужа, но мечтает о семье. Она обладает привлекательной внешностью, занимается спортом и зарабатывает большие деньги, поэтому и к избраннику у нее высокие требования.
На этот раз Самбурская ответила на вопросы фанатов. Многие восхитились тем, как она выглядит в 35 лет. Оказалось, что с 2014 года актриса занимается спортом. Она похвасталась тем, как преобразилась ее фигура.
Настасья в мини-шортах на фото запечатлена во время тренировки. Она блеснула стальными бедрами. Артистка продемонстрировала рельефные формы во всей красе.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Самбурская. Многие отметили, что она выглядит словно профессиональная спортсменка.
«Сколько красоты в этом теле», «Мышцы прям шикарные», «До чего роскошные ягодицы», «Со всех сторон хороша», «Лишила дара речи», «Сколько труда вы вложили в каждый рельеф на своих формах», — стали писать фанаты.