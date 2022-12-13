Самбурская похвасталась, как ее фигура преобразилась к 35 годам: «стальные» бедра выглядывают из шортиков

На этот раз Самбурская ответила на вопросы фанатов. Многие восхитились тем, как она выглядит в 35 лет. Оказалось, что с 2014 года актриса занимается спортом. Она похвасталась тем, как преобразилась ее фигура.

Настасья в мини-шортах на фото запечатлена во время тренировки. Она блеснула стальными бедрами. Артистка продемонстрировала рельефные формы во всей красе.

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