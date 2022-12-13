Азиза сравнила музыкальных редакторов со страусами, прячущими головы в песок

Известие о том, что песня Ильи Резника «Любимые не умирают» не будет звучать в новогоднем «Огоньке», вызвала бурю эмоций у представителей шоу-бизнеса. Вот уже несколько месяцев как эта песня стала популярной на Донбассе. Певица Азиза, исполняющая композицию Резника, сделала свои выводы из этой ситуации:

«На Новый год музыкальные редакторы, далекие от реальной жизни, хотят слушать жизнерадостные песни, засунув свои головы в песок, подобно страусам. Но, к сожалению, мы живем сейчас во времена, когда вещи необходимо называть своими именами: боль – болью, надежду – надеждой. Иначе так и проживем в самообмане и иллюзии».

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По мнению Азизы, эта песня сегодня нужна всем – недаром ведь ее просят исполнять ее даже на корпоративах, причем по несколько раз за вечер.