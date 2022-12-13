«Я беру Тему за ручку»: Подольская подловила двухлетнего сына, который в пижамке пришел будить брата

Наталья Подольская является одной из самых известных певиц. Она уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. При этом ей удалось обрести счастье в личной жизни. Вместе с мужем Владимиром Пресняковым она растит двоих детей: двухлетнего Ивана и семилетнего Артемия. Недавно звездная семья нарядила дома елку.
Несмотря на то, что в декабре у звезд много съемок и концертов, Подольская старается уделять время наследникам. На днях она появилась на «Золотом граммофоне» с мужем и старшим сыном. А вот 13 декабря артистка решила заснять, как проходит ее утро.
Наталья подловила младшего сына в пижаме. Он ходил с плюшевым медведем в руках.
«Это твой дружок? а валяется кто рядом?» – спросила артистка.
«Винни-Пух! И я валяюсь», – ответил малыш.
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На этот раз мальчик пошел будить брата. Артемий ходит в первый класс, но он не скрывает, что ему не нравится в школе. Ребенок так крепко спал, что даже брат не мог его разбудить.
«Я беру Тему за ручку», – пояснял Ваня.
Подольская с умилением наблюдала за тем, как дружны ее наследники. Пользователи Сети поразились тому, каким смышленым растет младший сын Преснякова.
Иван и Артемий Пресняковы. Фото: соцсети звезды