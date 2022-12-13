«Я беру Тему за ручку»: Подольская подловила двухлетнего сына, который в пижамке пришел будить брата

Несмотря на то, что в декабре у звезд много съемок и концертов, Подольская старается уделять время наследникам. На днях она появилась на «Золотом граммофоне» с мужем и старшим сыном. А вот 13 декабря артистка решила заснять, как проходит ее утро.

Наталья подловила младшего сына в пижаме. Он ходил с плюшевым медведем в руках.

«Это твой дружок? а валяется кто рядом?» – спросила артистка. «Винни-Пух! И я валяюсь», – ответил малыш.

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