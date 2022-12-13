Сериал «Королевство» Ларса фон Триера покажут на большом экране

Россияне впервые смогут увидеть сериал «Королевство» Ларса фон Триера на большом экране. Он будет показан в рамках фестиваля фильмов ужасов «Хоррор Фест», который пройдет с 15 по 18 декабря в московском кинотеатре «Пять звезд на Павелецкой».

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«Королевство» культового датского режиссера включено во внеконкурсный показ. Зрителям будут представлены первый и второй сезоны сериала, это будут две ночи «наедине с фон Триером», а после показа планируется провести обсуждение увиденного, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Культуроманию».