«У меня была истерика»: звезда «Дальнобойщиков» перестал общаться с внебрачной дочерью-американкой

Владимир Гостюхин. Фото: кадр из сериала «Дальнобойщики»

Разлад в семье произошел из-за недопонимания.

Известный актер, который снимался в полюбившимся многим сериале с Владиславом Галкиным, оказывается, не поддерживает отношение с родственниками. Владимир Гостюхин не нашел понимая в лице близких, когда речь зашла о происходящем в мире.

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В беседе с Борисом Корчевниковым звезда сериала «Дальнобойщики» рассказал о том, что его сестра жила в Харькове. Вообще у Владимира Гостюхина, как сам он выразился, там много родни. Актер пытался связаться с сестрой, написал ей письмо. Однако поддерживать связь в спокойном ключе им не удалось.

«У меня была истерика», — поделился Гостюхин в эфире передачи «Судьба человека».

Оказывается, актер из сериала «Дальнобойщики» не поддерживает связь и со своей внебрачной дочерью Александрой. Она появилась на свет в 1986 году. Ее мать — тележурналистка Татьяна. Девушка пошла по ее стопам, окончила факультет журналистики МГУ. В настоящее время дочка актера живет в США, она замужем.

«Сошли с ума! Дочь отошла…» - сетовал Гостюхин, дав понять, что у него с Сашей слишком разные взгляды на все.

По материалам kp.ru.

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