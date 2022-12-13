«У меня была истерика»: звезда «Дальнобойщиков» перестал общаться с внебрачной дочерью-американкой

Известный актер, который снимался в полюбившимся многим сериале с Владиславом Галкиным, оказывается, не поддерживает отношение с родственниками. Владимир Гостюхин не нашел понимая в лице близких, когда речь зашла о происходящем в мире.

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В беседе с Борисом Корчевниковым звезда сериала «Дальнобойщики» рассказал о том, что его сестра жила в Харькове. Вообще у Владимира Гостюхина, как сам он выразился, там много родни. Актер пытался связаться с сестрой, написал ей письмо. Однако поддерживать связь в спокойном ключе им не удалось.