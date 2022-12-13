Раскрыта главная тайна Ольги Орловой про беременный живот

45-летняя певица Ольга Орлова беременна вторым ребенком. Несмотря на то, что артистка ежедневно демонстрирует свое «интересное положение», поклонники ей не верят. Говорят, что телеведущая надела накладной живот, а дочку ей вынашивает суррогатная мать.

Яна Рудковская решила развеять все сомнения. На свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана продюсер погладила живот Орловой и сняла все это на видео.