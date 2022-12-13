«Босоножки с носками – тренд?»: Ирина Шейк в платье-жакете на голое тело щегольнула в Париже, не скрыв бедра

На этот раз Шейк приехала в Париж. Она наслаждается отдыхом в самом романтичном городе мира. Модель вышла на променад вечером, представ в платье-жакете на голое тело. Она блеснула своими изящными бедрами. Ирина решила дополнить образ босоножками с носками. Она отказалась от макияжа, красуясь на фоне Эйфелевой башни.

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