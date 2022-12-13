«Босоножки с носками – тренд?»: Ирина Шейк в платье-жакете на голое тело щегольнула в Париже, не скрыв бедра

Ирина Шейк уже давно стала знаменитой топ-моделью. Она живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. Российская красавица в свои 36 лет продолжает блистать на модных показах. Ей удалось сохранить стройную фигуру. Модель на днях приняла участие в показе Jacquemus. Она предстала в юбке-футляре и топе с перьями на подиуме.
На этот раз Шейк приехала в Париж. Она наслаждается отдыхом в самом романтичном городе мира. Модель вышла на променад вечером, представ в платье-жакете на голое тело. Она блеснула своими изящными бедрами. Ирина решила дополнить образ босоножками с носками. Она отказалась от макияжа, красуясь на фоне Эйфелевой башни.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Ирина. Однако некоторые посмеялись над ее луком. «Носки с сандалиями — это классика», «Какие красивые виды», «А Платье подразумевает белье снизу?», «Вы точно всех сразили в Париже», «Как вам идет этот город», «Босоножки с носками — тренд?» — стали писать подписчики.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды