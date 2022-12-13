«Недостойна моего сына!»: Кушанашвили опешил от разборок Асмус с бывшей свекровью из-за Харламова

Кристина Асмус и Гарик Харламов при разводе убеждали весь свет, что расстаются они друзьями и претензий друг к другу не имеют. И только недавно выяснилось, что экс-супруги до сих пор живут под одной крышей. Актриса из фильма «Текст» заявила, что Гарик отказывается съезжать из их дома. Также резидент «Камеди Клаб» не намерен покупать ей и дочери отдельное жилье.

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В семейный скандал вмешался Отар Кушанашвили, который в своем YouTube-шоу «Каково?!» выразил удивление на то, что Асмус и Харламов все-таки вынесли ссор из избы.

«Зачем они, живя в одном доме, переписываются в Интернете? Гарик пишет: «Кристина, тварь, образумься». Ее ответ: «Увижу тебя — убью!» В это время на кухне громыхает посудой мама Харламова, крича: «Я очевидец, а она — **** (женщина с низкой социальной ответственностью) недостойна моего сына». А там ребенок растет… Как можно обнажать самые интимные места на публике и унижать того, кого любил. Гарик, поднимись к ней! Мама, зачем подливать масла в огонь? Зачем все это? Что вы все делаете в одном доме?» — вопрошает Кушанашвили.

Ранее мама Гарика Харламова дала понять, что живет с ними в одном доме и полностью поддерживает сына. Бывшая свекровь заявила, что не может молчать, так как ее терпение вот-вот лопнет. Она недоумевает, зачем Асмус полощет их семейные белье на публике, если все это касается только их самих.

«Может проще было обсудить все эти моменты дома, а не на весь мир?! Да-да! В том прекрасном и уютном доме, в котором мы все живем вместе, с Настюшей (дочка пары, - Прим. Ред.). Кстати у ребенка есть жилье и не одно, обеспеченное любящим папой — ремарка для подписчиков», — добавила мама комика.

По материалам «СтарХит»