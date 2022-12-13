«Когда эти двое начинают ныть...»: известный американский ведущий раскритиковал сериал «Гарри и Меган»

Популярный в Америке теле- и радиоведущий Говард Стерн раскритиковал документальный сериал Netflix «Гарри и Меган», в котором наследник британского престола и его жена «рассказали правду» о своей непростой судьбе.

В собственном шоу на радио SiriusXM 68-летний Стерн поделился, что еле-еле осилил первый эпизод.