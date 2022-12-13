«Когда эти двое начинают ныть...»: известный американский ведущий раскритиковал сериал «Гарри и Меган»

Популярный в Америке теле- и радиоведущий Говард Стерн раскритиковал документальный сериал Netflix «Гарри и Меган», в котором наследник британского престола и его жена «рассказали правду» о своей непростой судьбе.
В собственном шоу на радио SiriusXM 68-летний Стерн поделился, что еле-еле осилил первый эпизод.
«Это было болезненно, — признался он своему коллеге. - Я бы не остался это смотреть, но моя жена хочет его увидеть. Поэтому мы смотрим это, но они (Гарри и Меган, - Прим. авт.) отрываются, как такие плаксивые *** (собачки, - Прим. авт.). Я должен сказать тебе, чувак, я просто не понимаю».
«Я понимаю, что принц Гарри злится на монархию из-за своей матери. Они обращались с ней как с тряпкой. Этот принц Чарльз был чертовым скотом по отношению к леди Диане».
«И мне жаль, что принц Гарри потерял свою мать и все такое, так что я ему сочувствую. Но, Господи Иисусе, когда эти двое начинают ныть: «Ой-ой-ой, я им не нравлюсь», и она (Меган Маркл, - Прим. авт.) хочет, чтобы ее любили в этой стране, - ну ребята!»
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Добавим, что Говард Стерн является скандальным ведущим, интервьюировавшим многих звезд. В Америке он очень популярен за свои смелые высказывания.
По материалам издание Page Six.