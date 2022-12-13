350 рублей будут брать с каждого: жителям многоэтажек озвучили новое правило государства

В России в Налоговый кодекс внесли изменения, которые вступят в силу с 1 января следующего года.
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С 2023 года государственная регистрация соглашений об изменении или расторжении договоров аренды, зарегистрированных в ЕГРН, будет происходить по новым правилам.
С каждого человека (физлица) при любом внесении изменений в реестр ЕГРН будут брать пошлину в размере 350 рублей.
Для юрлиц подобные изменения обойдутся дороже – в 1 000 рублей.
Источник: akket.com.