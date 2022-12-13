350 рублей будут брать с каждого: жителям многоэтажек озвучили новое правило государства

С 2023 года государственная регистрация соглашений об изменении или расторжении договоров аренды, зарегистрированных в ЕГРН, будет происходить по новым правилам.

С каждого человека (физлица) при любом внесении изменений в реестр ЕГРН будут брать пошлину в размере 350 рублей.

Для юрлиц подобные изменения обойдутся дороже – в 1 000 рублей.

Источник: akket.com.