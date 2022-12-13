«Поплыла»: на концерте SHAMAN женщине стало плохо

Певец SHAMAN рассказал, как на одном из концертов зрительнице стало плохо. В окружении артиста пояснили, что женщина сильно переволновалась в его присутствии.
«Ну, человек просто расчувствовался. У меня есть такая традиция — устраивать на концертах караоке. Я подхожу к зрителям и даю им возможность исполнить припев своей песни «Улетай».
Так случилось и в этот раз. Человек, к которому я подошел, может, переволновался. Ничего страшного, немножко поплыл», — заявил он Teleprogramma.pro.
Кроме того, SHAMAN обратился к российским военнослужащим и пожелал им скорейшего возвращения домой.
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