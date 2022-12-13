«Поплыла»: на концерте SHAMAN женщине стало плохо

Певец SHAMAN рассказал, как на одном из концертов зрительнице стало плохо. В окружении артиста пояснили, что женщина сильно переволновалась в его присутствии.

«Ну, человек просто расчувствовался. У меня есть такая традиция — устраивать на концертах караоке. Я подхожу к зрителям и даю им возможность исполнить припев своей песни «Улетай».

Так случилось и в этот раз. Человек, к которому я подошел, может, переволновался. Ничего страшного, немножко поплыл», — заявил он Teleprogramma.pro.