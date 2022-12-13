SHAMAN признался, как пережил серьезный вызов

Популярный певец SHAMAN выпустил песню «Вызов» для одноименного шоу ТНТ. Артист признался нашим журналистам, что ему далось это непросто.

«Эта песня писалась для шоу «Вызов». Оно было презентовано на телеканале ТНТ. И для меня это тоже стало вызовом. Раньше я никогда не писал песни на заказ, а тем более для таких крупных проектов.

Справился ли я или нет, не мне судить. Тем не менее песня живет, продолжает жить и быть востребованной не только в формате шоу. Поэтому я считаю, что все получилось», — заявил он Teleprogramma.pro.