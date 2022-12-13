Конфуз дня: Аллу Михееву хлестко поставила на место полуголая стюардесса

Алла Михеева появилась на светском вечере в мерцающем мини-платье по фигуре, которое великолепно подчеркивало ее тонкую талию и стройные ножки.

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Наверняка, ведущая мечтала блеснуть на тусовке, продемонстрировав свое превосходство. Однако это не совсем получилось у знаменитой блондинки…

Помешала Алле Михеевой девушка с аппетитными формами в «полуголом» костюме стюардессы, которая тоже была на рауте. И, когда звезда «Вечернего Урганта» выставила кадр в мини в соцсети, публика устремила свои взгляды именно на красотку в униформе. Затмила так затмила!