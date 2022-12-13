Севастьянова бесстыдно выставила напоказ запретное «межножное пространство»

Каролина Севастьянова выставила в соцсети селфи из лифта, на котором позировала в облегающих брюках.

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Ноги спортсменки оказались так утянуты, что не скрыли ее бугристых зон, которые ранее ведущие «Модного приговора» Эвелина Хромченко и Александр Васильев настоятельно советовали прикрывать.

Эксперты моды убеждены, что появляться в таком виде на людях бесстыдно. Нужно выбирать либо более свободные фасоны, либо примерять длинные рубахи или кофты сверху.