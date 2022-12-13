Прилучный привел к детям от Муцениеце огромного тигра: люди в ужасе от такой безалаберности

Тигра привезли на машине и выпустили во дворе дома Прилучного. Его супруга немного побаивалась, а вот наследники от Агаты Муцениеце с восторгом приняли забаву, трогая дикого зверя и фотографируясь с ним.

Однако далеко не всем пользователям Сети понравился этот факт. Публика негодовала из-за халатного отношения к детям. Ведь совсем недавно тигр чуть не разорвал в клочья Эдгарда Запашного, хотя он очень опытный дрессировщик. Да и сама по себе забава с животным вызывает много вопросов.