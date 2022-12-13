Рудова ошарашила видом своего лица с утра: нечто сморщенное и реально страшное

Актриса не скрывает, что тщательно следит за ее состоянием, поэтому сейчас, когда дело приближается к 40 годам, она сумела сохранит девичью привлекательность.

Однако, что предшествует этой красоте знает мало кто, Рудова решила приоткрыть завесу тайны.

Артистка выставила в Сеть селфи, которое она сделала в 5 утра, только проснувшись. Звезда наложила на лицо маску, под которой проглядывали еще и патчи. Такое фото, конечно, нужно смотреть морально подготовленным! Сморщенная ткань создавала поистине ужасающий эффект!