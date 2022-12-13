Рудова ошарашила видом своего лица с утра: нечто сморщенное и реально страшное

Наталья Рудова.

Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Наталья Рудова оправдалась, что встала в пять утра.

Красавица Наталья Рудова в свои 39 лет выглядит гораздо моложе своих лет. Нежная кожа без морщин поражает ее поклонников.

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Актриса не скрывает, что тщательно следит за ее состоянием, поэтому сейчас, когда дело приближается к 40 годам, она сумела сохранит девичью привлекательность.

Однако, что предшествует этой красоте знает мало кто, Рудова решила приоткрыть завесу тайны.

Артистка выставила в Сеть селфи, которое она сделала в 5 утра, только проснувшись. Звезда наложила на лицо маску, под которой проглядывали еще и патчи. Такое фото, конечно, нужно смотреть морально подготовленным! Сморщенная ткань создавала поистине ужасающий эффект!

Наталья Рудова. Фото: соцсети

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