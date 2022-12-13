Марина Кравец в декольте платья показала «ложбинку греха»: загляденье

Ведущая нового романтического шоу «Влюбись, если сможешь» на ТНТ Марина Кравец, как и многие другие звезды телеканала, сейчас нарасхват – горячая пора новогодних съемок, корпоративов, встреч. Но про подписчиков в Интернете Кравец не забывает и периодически шлет им приветы в виде селфи или видео с места события.

На этот раз Кравец утаила, где снимается, но показала себя красивую в эффектном синем платье с декольте форме квадрата. Изящные ключицы и «ложбинка греха», как лирично именуют зону бюста романтики, сделали свое дело – люди ахнули от увиденного и поспешили с комплиментами Марине.