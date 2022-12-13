Проскурякова дала реакцию на появление Николаева с новой блондинкой: слез не скрыла

О том, что в семье Игоря Николаева и Юлии Проскурякова разлад, слухи ходят давно. Но пара по-прежнему живет вместе. Они предстают в свете, ездят в жаркие страны, да и в Сети активно поддерживают друг друга.
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Однако Игорь Николаев на самом деле зачастил с появлениями на публике с блондинками. Он уже успел засветиться в Сети с Люсей Чеботиной, а потом и с Кристиной Орбакайте.
Но мудрая Юлия Проскурякова прекрасно понимает, что творческим мужчинам нужны такие отношения «на стороне» для раскрутки песен и имени. Тем более, если они действительно имеют рабочий характер.
На дуэт с дочкой Аллы Пугачевой Юлия Проскурякова ответила незатейливо и просто: «Очень трогательное и прекрасное выступление». Артистка не скрыла, что исполнение растрогало ее до слез.
Артисты исполнили старый хит Примадонны «Осенний поцелуй» в новом выпуске шоу «Дуэты».
Игорь Николаев и Кристина Орбакайте. Фото: соцсети