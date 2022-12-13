Живет в Нью-Йорке, зарабатывает в России: Кристина Орбакайте продолжает получать миллионы в нашей стране

Кристина Орбакайте улетела в США, где живет все последние годы. Там у нее муж Михаил Земцов, дочь Клавдия, которая ходит в американскую школу и едва говорит на русском языке, туда же сбежал ее старший сын Никита Пресняков. А вот сама Орбакайте там работу не нашла и поэтому продолжает зарабатывать в России.

Издание Readovka в Telegram сообщает, что Орбакайте в качестве гонораров за последнее время получила миллионы рублей. Она регулярно выступала в «Современнике» и за пьесу «Двое на качелях» ей начислили более 5 млн рублей.