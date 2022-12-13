Живет в Нью-Йорке, зарабатывает в России: Кристина Орбакайте продолжает получать миллионы в нашей стране

Кристина Орбакайте улетела в США, где живет все последние годы. Там у нее муж Михаил Земцов, дочь Клавдия, которая ходит в американскую школу и едва говорит на русском языке, туда же сбежал ее старший сын Никита Пресняков. А вот сама Орбакайте там работу не нашла и поэтому продолжает зарабатывать в России.
Издание Readovka в Telegram сообщает, что Орбакайте в качестве гонораров за последнее время получила миллионы рублей. Она регулярно выступала в «Современнике» и за пьесу «Двое на качелях» ей начислили более 5 млн рублей.
Вдобавок дочка Пугачевой брала госзаказ на участие перед отечественными военнослужащими на концерте «Служить России!» к Дню Защитника Отечества. Тогда за одно выступление певица получила порядка 1,5 млн руб. Причем, такие мероприятия у Орбакайте были традиционными – за последние годы от государства она получила более 5 млн руб.
Вдобавок звезда является лицом косметической сети «Рив Гош», а также владеет собственной парфюмерной композицией итальянского производства, которую выпустила еще на 50-летие и которую успешно продает по сей день россиянкам.
Меж тем, последнее выступление Орбакайте в этом году наделало много шума. В Сети народ просто в ярости костерит дочку Пугачевой - она вместе с Игорем Николаевым нарядилась в сине-желтое, чем вызвала народный гнев. Люди хотят изгнать ее из шоу-бизнеса.