Новости шоу-бизнеса: Орбакайте и Николаев выступили в сине-желтых одеждах, Вайкуле хотела отказаться от русскоязычных песен, «Чай вдвоем» воссоединились

Орбакайте и Николаев взбесили людей

Кристина Орбакайте и Игорь Николаев приняли участие в шоу «Дуэты». Они нарядились в синее и желтое, а когда оказались рядом друг с другом, образовали сине-желтое сочетание, напомнившее людям цвета флага. И теперь буря не утихает в Сети.

Муж Нетребко, оскорбивший россиян, прилетел на заработки

Тенор Юсиф Эйвазов летом назвал россиян долбоящерами. Тогда случился большой скандал, ведь точно так же назвала людей и Анна Нетребко, его прославленная жена. Пара живет в Европе, но сейчас Эйвазов прилетел в Россию, чтобы дать концерт – выступление состоится 14 декабря в Москве.

Бедрос Киркоров рассказал, почему оказался в больнице

90-летний Бедрос Киркоров на днях угодил в больницу. Дело дошло чуть ли не до реанимации, у него пневмоторакс – вот что сообщали в прессе и пугали народ. На самом деле, все не так было страшно. Сам артист поведал, что у него было:

«Я находился в больнице два дня. Дело в том, что мне делали блокаду на ноге, и получилось не очень удачно, появилась очень сильная боль, поэтому поехал в больницу. Но сейчас я уже дома».

«Чай вдвоем» воссоединились

Стас Костюшкин и Денис Клявер воссоединились. Они спустя много лет сольной карьеры опять выйдут на сцену дуэтом и порадую поклонников.

Вайкуле с тяжелым сердцем поет на русском