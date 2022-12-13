Без пуш-ап: Юлия Ефимова в ярком бюстгальтере показала всю естественность форм

Пловчиха Юлия Ефимова поставила карьеру на паузу и в этом году не выступала нигде. Она давно тренируется за океаном, но сейчас, по всей видимости, занята личной жизнью и друзьями, нежели спортом.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Накануне с подружкой Ефимова отправилась на рок-концерт. Она регулярно посещает выступления местных знаменитостей, и не пропустила очередное мероприятия. Для яркости и притяжения взглядов Юлия нарядилась эффектно. Кожаные жакет и мини-юбка, сетчатые чулки и зеленое белье – все это красиво сочеталось в одном образе.

Бюстгальтер Ефимова выбрала без пуш-ап, поскольку естественность декольте сегодня в моде. Все, в том числе и мы, увидели это, потому что красотка даже не прикрылась, а наоборот, распахнула жакет, чтобы выставить красоту напоказ.