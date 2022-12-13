Лишилась волос: Анна Нетребко с новой стрижкой изменилась до неузнаваемости

Певица Анна Нетребко стала неузнаваемой. Она сменила образ и предстала на суд поклонников с короткими волосами, а цвет локонов оказался светло-русым. Оперная звезда позировала на селфи и опубликовала его в своем микроблоге.

Судя по всему, это – не новый имидж артистки, а грим для спектакля. Люди просто не узнали певицу в этом облике. Они признались в комментариях, что видели кого угодно, только не саму Анну. И постарались подобрать выражения, чтобы не обидеть артистку.

«Это Тьяго?», «Я вас не узнала, пришлось хорошо подумать», «В этом гриме вы похожи на повзрослевшего Тишу», «Ого! Не узнать! Но все равно красиво!», «Это фото, если бы вы выбрали профессию бухгалтера и работали главбухом, а не оперной певицей», «Я не узнала», «Завуч», «Сижу и смотрю врубиться не могу, кто? До боли знакомые глаза. Пока не посмотрела, чей аккаунт», «Вообще не похожа, совсем другая!», «Не узнала вас, Анечка», - признаются фолловеры.

Тьяго - это единственный сын Нетребко, ему 14 лет, и он растет внешней копией своей мамы. Поэтому неудивительно, что со стрижкой под мальчика мама оказалась на одно лицо с наследником.