«Не могла смотреть в зеркало»: Алана Мамаева ненавидела свою внешность

Модель Алана Мамаева вспомнила период жизни, когда ее не радовало собственное отражение.

Экс-избранница Павла Мамаева не могла принять свою внешность во время «интересного положения».

«Я себя ненавидела беременную и не могла смотреть в зеркало», – заявила Алана.

К слову, бывший муж Мамаевой настоял на пластике груди после рождения второго ребенка. Хотя Алана и не собиралась ложиться под нож хирурга. Однако ради любимого Мамаева решилась на изменения во внешности.