«Не могла смотреть в зеркало»: Алана Мамаева ненавидела свою внешность

Модель Алана Мамаева вспомнила период жизни, когда ее не радовало собственное отражение.
Экс-избранница Павла Мамаева не могла принять свою внешность во время «интересного положения».
«Я себя ненавидела беременную и не могла смотреть в зеркало», – заявила Алана.
К слову, бывший муж Мамаевой настоял на пластике груди после рождения второго ребенка. Хотя Алана и не собиралась ложиться под нож хирурга. Однако ради любимого Мамаева решилась на изменения во внешности.
«Я еще не меняла импланты в груди, а вообще это делают раз в 10-12 лет», – добавила Алана в беседе со своими поклонниками в соцсети.
К слову, операция по увеличению бюста не является единственной у Мамаевой. 33-летняя знаменитость только нос переделывала четыре раза. Также брюнетка увеличила губы и делала липосакцию, чтобы придать фигуре желаемые параметры.