Гостеприимно: Анастасия Волочкова необъятным декольте уткнулась в Прохора Шаляпина – сладкая парочка

Балерина Анастасия Волочкова была замечена в объятиях певца Прохора Шаляпина. Парочка устроила фотосессию в обнимку на диване. И артистка, наряженная в красивое платье с откровенным декольте, уткнулась внушительным бюстом в грудь соседу. Снимки получились выразительные, сладкой парочке досталось от подписчиков много комплиментов.

Прохор рассказал, что это он был в гостях у артистки, она его вкусно угощала. Сама только ничего не ела – всегда на диете, чтобы сохранить фигуру на долгие годы.