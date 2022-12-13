Бородина ответила на вопрос про алименты на дочек от бывших мужей

Телеведущая Ксения Бородина 12 декабря ответила на интересующий многих вопрос о том, платят ли ее бывшие мужья алименты на двух дочерей. Как выяснилось, нет. Ксения могла подать на алименты, но решила обойтись своими силами.

«Я этого не делала. Но это не значит, что все должны делать так, как я, и «помогать», грубо говоря, в этом вопросе вашим бывшим. Они обязаны содержать детей. Просто обязаны. Это их прямая обязанность», - заявила Бородина.

По мнению Ксении, если у женщины есть такая необходимость и возможность, она должна подать на алименты.

«Это важно. Мне дико, когда мужики не помогают своим детям», - призналась она.

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