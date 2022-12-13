Умер композитор Анджело Бадаламенти - автор музыки к сериалу «Твин Пикс»

В ноябре 1993 года на российском телевидении впервые показали сериал режиссера Дэвида Линча «Твин Пикс». Жанр этой леденящей душу мистической истории казался российскому зрителю настолько удивительным и новым, что от экрана невозможно было оторваться.
Далеко не последнюю роль в успехе сериала сыграла музыка, написанная композитором Анджело Бадаламенти. Именно музыка создавала в этой ленте никак не отпускающее ощущение тревоги, чувство, будто в деле замешано нечто дьявольское.
В минувшее воскресенье жизнь Бадаламенти оборвалась. 85-летний мастер умер в своем доме в Нью-Джерси.
«Семья композитора Анджело Бадаламенти подтверждает, что он скончался 11 декабря естественной смертью в окружении своей семьи», — сообщила его агент и друг семьи Лора Энгель, которую цитирует Los Angeles Times.
По ее словам, Анджело был любящим мужем, отцом и дедушкой.
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Бадаламенти родился в 1936 году в Бруклине, в семье эмигрантов. Его отец, приехавший в Америку с итальянского острова Сицилия, прекрасно пел, а дедушка был перкуссионистом. Музыкальные гены не обошли стороной и Анджело.
Режиссер Дэвид Линч признавался, что гордится возможностью работать с этим талантливым композитором. Он даже в шутку называл их сотрудничество «вторым по счету лучшим браком».