Умер композитор Анджело Бадаламенти - автор музыки к сериалу «Твин Пикс»

В ноябре 1993 года на российском телевидении впервые показали сериал режиссера Дэвида Линча «Твин Пикс». Жанр этой леденящей душу мистической истории казался российскому зрителю настолько удивительным и новым, что от экрана невозможно было оторваться.

Далеко не последнюю роль в успехе сериала сыграла музыка, написанная композитором Анджело Бадаламенти. Именно музыка создавала в этой ленте никак не отпускающее ощущение тревоги, чувство, будто в деле замешано нечто дьявольское.

В минувшее воскресенье жизнь Бадаламенти оборвалась. 85-летний мастер умер в своем доме в Нью-Джерси.

«Семья композитора Анджело Бадаламенти подтверждает, что он скончался 11 декабря естественной смертью в окружении своей семьи», — сообщила его агент и друг семьи Лора Энгель, которую цитирует Los Angeles Times.

По ее словам, Анджело был любящим мужем, отцом и дедушкой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»