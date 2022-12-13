Чуть не стала тещей Гарику: бывшая пассия Харламова показала свою маму

29-летняя звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук год назад встречалась с комиком Гариком Харламовым. Судя по тому, что юморист до сих пор живет с бывшей женой Кристиной Асмус, новых отношений у него не получилось.

Сама Ковальчук никак не комментирует роман с резидентом Comedy Club. Она живет своей жизнью, много снимается, живет практически на работе. И лишь изредка ей удается отдохнуть и встретиться с родными. Она показала в микроблоге редкое фото своей мамы, едва не ставшей тещей Харламову.

Оказалось, что Катерина – копия мамы. Женщины очень похожи, глаза и улыбка у них одинаковые. И они одинаково любят развлечения и карусели – вместе прокатились на одной из них, и звездная дочка сделала селфи с мамой.