«Раздражает»: израильтянка Собчак высказала, что ей не нравится в новой родине

Телеведущая Ксения Собчак в этом году стала обладательницей израильского гражданства. Но на новую родину переезжать не спеши, а продолжает жить и зарабатывать в России. Может быть, потому, что там ее не все устраивает.

В своем новом YouTube-интервью с Михаилом Шацем*, живущим на Земле Обетованной, Собчак призналась, что именно ее не устраивает в Израиле.

«Я замечаю одну вещь, которая меня немножко, скажем так, раздражает, но я с этим борюсь. Здесь как ни приедешь, все время праздники. Такое ощущение, что рабочих дней гораздо меньше, чем отдыха, и все закрыто», - заявила Собчак.

Это, кстати, не первый камень в огород израильского государства. Ранее Собчак посвятила целую передачу жизни в этой стране и показала, как там все дорого.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента