«Я ждала этого мужчину всю мою жизнь»: Анастасия Волочкова опять влюбилась

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в последние дни просто летает на крыльях любви. Все началось с того, что в гости к балерине пришел Дед Мороз. Она думала, что это нанятый актер, но мужчина оказался ее знакомым. С добрыми и очень красивыми глазами.
Имени этого человека Волочкова пока не называет, но она поведала, что в последнее время он приходил на многие ее выступления.
«Это любовь! Я ждала этого мужчину всю мою жизнь! Это мой Дед Мороз! Вам всем такого желаю!» - заявила она.
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Новый возлюбленный подарил Волочковой десять охапок роз. Фото: соцсети
12 декабря Анастасия показала очередной подарок от ее Деда - десять огромных охапок белых роз. Теперь ее подписчики гадают, что за богача охомутала звезда российского балета.
«Это вернулся к Анастасии Сулейман Керимов», - предположила одна из подписчиц.
И все же той частью лица, что видна за бородой и шапкой доброго волшебника, этот мужчина мало напоминает Керимова. Стоит надеяться, что в ближайшее время Анастасия все-таки устанет хранить тайну и рассекретит имя своего таинственного возлюбленного.
Загадочный Дед Мороз Волочковой. Фото: соцсети