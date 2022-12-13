«Я ждала этого мужчину всю мою жизнь»: Анастасия Волочкова опять влюбилась

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Возлюбленный балерины в красной шубе подарил ей целое море роз.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в последние дни просто летает на крыльях любви. Все началось с того, что в гости к балерине пришел Дед Мороз. Она думала, что это нанятый актер, но мужчина оказался ее знакомым. С добрыми и очень красивыми глазами.

Имени этого человека Волочкова пока не называет, но она поведала, что в последнее время он приходил на многие ее выступления. 

«Это любовь! Я ждала этого мужчину всю мою жизнь! Это мой Дед Мороз! Вам всем такого желаю!» - заявила она.

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Новый возлюбленный подарил Волочковой десять охапок роз. Фото: соцсети

12 декабря Анастасия показала очередной подарок от ее Деда - десять огромных охапок белых роз. Теперь ее подписчики гадают, что за богача охомутала звезда российского балета.

«Это вернулся к Анастасии Сулейман Керимов», - предположила одна из подписчиц.

И все же той частью лица, что видна за бородой и шапкой доброго волшебника, этот мужчина мало напоминает Керимова. Стоит надеяться, что в ближайшее время Анастасия все-таки устанет хранить тайну и рассекретит имя своего таинственного возлюбленного.

Загадочный Дед Мороз Волочковой. Фото: соцсети

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