«Я ждала этого мужчину всю мою жизнь»: Анастасия Волочкова опять влюбилась

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в последние дни просто летает на крыльях любви. Все началось с того, что в гости к балерине пришел Дед Мороз. Она думала, что это нанятый актер, но мужчина оказался ее знакомым. С добрыми и очень красивыми глазами.

Имени этого человека Волочкова пока не называет, но она поведала, что в последнее время он приходил на многие ее выступления.

«Это любовь! Я ждала этого мужчину всю мою жизнь! Это мой Дед Мороз! Вам всем такого желаю!» - заявила она.

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