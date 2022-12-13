Дело было на сцене: Наташа Королева задрала юбку, и все увидели ее черные панталоны - каков конфуз!

Певица Наташа Королева так оторвалась на вечеринке у своей любимой подруги Иды Достман в честь дня ее рождения, что стала задирать юбку, найдя это, по-видимому, задорным. И благодаря этому весь Интернет увидел, какие панталоны носит исполнительница хитов «Желтые тюльпаны» и «Дельфин и Русалка».

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Все произошло как раз во время исполнения песни про любовь дельфина и Русалки. Зажигательно танцуя в суперкоротком платье, Королева начала обмахиваться подолом юбки, задирая ее, и случился конфуз. Под юбкой оказались черные теплые панталоны, и их увидели все. Звезда пододела их поверх легинсов, видиом, для тепла.