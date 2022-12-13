«Очищаются наши края»: Николай Расторгуев рассказал, как относится к сбежавшим из страны

В этом году страну покинули многие звезды театра, кино и сцены. Кто-то сделал это тихо и не высовывается с громкими оскорблениями в адрес родины, а кому-то не живется спокойно новой жизнью, и нет-нет да и вылезают наружу громкие и грязные оценки.

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Среди их оставшихся коллег многие придерживаются мнения, что за счет бегства некоторых личностей произошло естественное очищение пространства. Лидер «Любэ» Николай Расторгуев именно так и считает. Когда его спросили перед концертом в Мурманске про беглецов, он честно ответил, как относится к ним.