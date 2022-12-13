«Будут принадлежать народу»: Андрей Разин сделал предложение вдове Юрия Шатунова

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин записал очередное обращение и на этот раз его адресатом стала вдова Юрия Шатунова Светлана. Музыкальный деятель заявил, что она должна подписать с ним некое соглашение, чтобы получить права на доходы от творчества покойного певца.

«Мы с правообладателями обращаемся к Светлане Шатуновой и к ее детям. Правообладатели готовы подписать договор, заключить с ней соглашение, согласно которому семья будет получать пожизненно деньги от творчества Юры Шатунова. Причем не только от творчества и интернета, но и от фильма «Ласковый май 2», где судьба Юры Шатунова будет показана в полном объеме», - заявил продюсер.

А что хочет получить от вдовы Шатунова взамен, Разин в своем неожиданном обращении умолчал. Зато известно, что произойдет, если она не подпишет соглашение.

«Если Светлана не возьмет эти права, то эти права и те суммы, которые будут идти от творчества группы «Ласковый май» и ее наследия, будут принадлежать народу. А как мы это сделаем, я вам потом подробно расскажу», - заявил Разин.

Напомним, Юрий Шатунов умер в июне, ему было всего 48 лет. Андрей Разин долгие годы с ним судился за права на творчество «Ласкового мая», но потерпел поражение.