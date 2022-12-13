«Даже не пожирнела»: Клава Кока так торопилась в кадр, что выронила из декольте свою прелесть

Певица Клава Кока, урожденная Клавдия Высокова, поделилась с подписчиками радостью. Новое шоу, в котором она стала телеведущей, отснято, и остается только ждать премьеры, которая запланирована на следующий год.
Кока рассказала, что это кулинарный проект. И девушка выступала в нем еще и дегустатором. Но все обошлось – фигура не пострадала.
«Я даже не особо не пожирнела, хотя ела столько десертов, вы даже не представляете!» - сообщила певица.
Кока так спешила в кадр со своей радостной новостью, что не позаботилась справиться о внешнем виде. Надетый на голое тело жакетик с откровенным вырезом предательски выдал одну грудь – она чуть не выпала от эмоций хозяйки.